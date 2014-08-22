Силы АТО продолжают бои за освобождение Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Силы АТО продолжают бои за освобождение от боевиков Донецка, Шахтерска, Тореза, Зугрэса, Иловайска Донецкой области», - отметил он.

Читайте такжеСНБО: В Луганске активно действуют боевые мобильные группы сил АТО«В Луганской области боевые действия продолжаются в пригороде Луганска, в районе Станицы Луганской, Алчевска и Перевальска», - добавил Лысенко.

Также секретарь СНБО сообщил, что «идет оперативная отработка украинскими военными городов в Луганской области, в частности Иллирии, Малониколаевки, Успенки и Лисичого».