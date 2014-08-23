Террористы в День Независимости хотят провести в Донецке парад военнопленных - СМИ

Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на сообщение журналистки Екатерины Сергацковой в Фейсбук.

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«Сегодня в ДНР сообщили, что в день независимости Украины они устроят в Донецке парад украинских пленных. Проведут их по главной улице города: смотрите, мол, на фашистов. Честно говоря, до последнего верилось, что это очередная тупая выдумка, которую потом кто-нибудь опровергнет. Но нет. И Пургин, и совсем больной на голову Хряков сказали, что парад состоится. Причем днровцы говорят, что парад придумал Губарев, а другой источник - что разнарядка пришла прямо из Москвы», - написала журналистка.