Все 280 российских КамАЗов проехали в Украину - СМИ

Об этом сообщает государственный телеканал «России 24», корреспондент которого находится на КПП «Донецк» в Ростовской области.

«По самой последней информации, которую мы получили из южного таможенного управления, уже все автомобили российской автоколонны с гуманитарным грузом прошли все необходимые таможенные и приграничные процедуры и они пересекли границу. Здесь на территории России в районе пропускного пункта «Донецк» не осталось ни одного белого грузовика. То есть все 280 грузовиков уже едут по направлению к Луганску», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКрасный Крест заявил, что не сопровождает российскую гуманитарную помощьИзвестно, что украинские пограничники и таможенники ранее досмотрели только первую партию этого «гуманитарного конвоя» из 34 грузовиков, после чего ее работа была заблокирована.

Остальные машины пересекли украинско-российскую границу и движутся в Луганск, не пройдя досмотр представителями украинских служб.

При этом груз не сопровождают представители Международного комитета Красного креста.

Украинский МИД назвал незаконным вхождение российского гуманитарного конвоя в Украину, а глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко назвал это прямым вторжением РФ.