ООН будет способствовать поиску путей улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины - МИД

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

Как отмечается в сообщении, во время встречи были обсуждены практические пути использования возможностей ООН для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, спровоцированной агрессией со стороны России, в т.ч. смягчение гуманитарных последствий.

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Представители ООН заверили в готовности Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна продолжать участвовать в этом процессе. Организация всячески будет поддерживать усилия, направленные на поиск дипломатических путей урегулирования и улучшения гуманитарной ситуации на востоке государства.

Министр иностранных дел Украины выразил заинтересованность в дальнейшем активном сотрудничестве с ООН, в частности в контексте мобилизации международной гуманитарной помощи и обеспечения мониторинга ситуации в сфере защиты основных прав и свобод человека на востоке государства и в АР Крым, подчеркивается в сообщении.