ООН насчитала более 415 тысяч беженцев из Донбасса

Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев, пишет DW.

Как сообщается, около 198 тысяч украинцев, которые вынуждены были уехать из своих городов, двинулись в Россию, более 14 тысяч - в Польшу и еще почти 14 тысяч - в Беларусь.

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"Мы признаем, что количество переселенцев может быть больше, поскольку нет централизованной системы регистрации, а также, как мы знаем, многие не регистрируется", - пояснила пресс-секретарь УВКБ ООН Ариане Руммери

Из почти 200 тысяч украинцев, которые уехали из зоны боевых действий в России, лишь около 78 тысяч подали заявление на получение статуса беженца, сказала она.