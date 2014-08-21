В боях под Иловайском погиб поселковый голова с Хмельнитчины

14:55, 21 августа 2014
Политика
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В боях под Иловайском  Донецкой области 19 августа погиб поселковый председатель села Старая Синява Хмельницкой области, командир разведвзвода батальона “Донбасс” 54-летний Александр Романенко.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Хмельницкой областной организации ВО “Батькивщина”, Романенко был членом “Батькивщины” и уже два месяца находился в зоне АТО. Воевать пошел добровольцем, поскольку получил соответствующие навыки, когда воевал в Афганистане.

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По предварительной информации, Романенко погиб от снайперской пули.

У него осталась жена и дочь.

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