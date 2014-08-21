Порошенко одобрил превентивное задержание в зоне АТО

Согласно документу, для предотвращения террористических угроз в районе АТО может проводится превентивное задержание лиц, причастных к террористической деятельности, на срок от 72 часов, до 30 суток.

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Основанием для превентивного задержания является наличие обоснованного подозрения в совершении лицом террористической деятельности.

Превентивное задержание осуществляется по мотивированному решению начальника Главного управления СБУ или начальника Главного управления МВД в соответствующей области, Крыму, Киеве и Севастополе при согласии прокурора и без постановления суда.

Копия решения о превентивном задержании лица, причастного к террористической деятельности, на срок более 72 часов безотлагательно выдается задержанному, и немедленно направляется следственному судье, в суд соответствующей юрисдикции вместе с ходатайством об избрании меры пресечения данному лицу.

Превентивное задержание заканчивается после рассмотрения судьей, судом ходатайства об избрании меры пресечения.

Этот закон позволит повысить уровень эффективности и оперативности действий правоохранительных органов во время АТО и будет способствовать выполнению ими задач по обезвреживанию террористов и привлечению к ответственности их пособников.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 12 августа.