Украина начнет оформлять гуманитарный конвой из РФ не раньше четверга - СНБО

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, "четыре грузовика находятся в транзитной зоне пункта пропуска "Донецк".

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"Проверка груза украинскими пограничниками и таможенниками может начаться не раньше четверга, так до сих пор не получено соответствующей документации", - пояснил Лысенко.

Как известно, в среду вечером первые грузовики с российской колонны гуманитарной помощи заехали до российского пограничного пункта "Донецк" и готовятся заехать в Украину.