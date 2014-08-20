Украина начнет оформлять гуманитарный конвой из РФ не раньше четверга - СНБО
20:55, 20 августа 2014Политика
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Украинские таможенники и пограничники начнут осмотр и оформление российской гуманитарной помощи не раньше четверга.
REUTERS
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, "четыре грузовика находятся в транзитной зоне пункта пропуска "Донецк".
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"Проверка груза украинскими пограничниками и таможенниками может начаться не раньше четверга, так до сих пор не получено соответствующей документации", - пояснил Лысенко.
Как известно, в среду вечером первые грузовики с российской колонны гуманитарной помощи заехали до российского пограничного пункта "Донецк" и готовятся заехать в Украину.
Российский гуманитарный конвой выехал из российского Донецка
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