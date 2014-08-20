В Донецке в результате артобстрелов погибли девять мирных жителей
20:01, 20 августа 2014Политика
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В Донецке в результате артобстрелов сегодня погибли 9 мирных жителей.
REUTERS
Об этом сообщает сайт Донецкого горсовета.
«В первой половине дня были артобстрелы в Петровском (поселок шахты Трудовская) и Киевском районе (ул. Полиграфическая) города. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. 7 человек погибли в Петровском районе, 2 - в Киевском, 13 человек получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что снаряд попал в донецкую мечеть.
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