В купол соборной мечети Донецка попал снаряд

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, муфтий ДУМУ «Умма» Саид Исмагилов заявил, что в результате боевых действий в купол соборной мечети Донецка попал артиллерийский снаряд.

«Поскольку купол цельнолитой, то, по-видимому, придется менять весь. Это после войны специалисты оценят. Хорошо, что не обвалился, и хорошо, что не попали в минарет. Если бы свалился минарет, то он бы и купол проломил, и стены», – пишет муфтий на своей Фейсбук странице.

Читайте такжеВ Иловайске, Ясиноватой, Донецке, Луганске и возле Саур-Могилы идут бои

Мечеть расположена в районе аэропорта, который постоянно обстреливается. Поэтому с самого начала боевых действий она закрыта.

Справка: Официальное открытие мечети «Ахать-Джами» состоялось 3 сентября 1999 года. Мечеть «Ахать-Джами» была первой, построенной на Донбассе, после нее были возведены мечети в Торезе (2000), Шахтерске (2001), Свердловске (2002), Алчевске (2003), Горловке, Стаханове, Мариуполе (2007), Антраците, Луганске (2010).

Мечеть «Ахать-Джами» является местом массового празднования Курбан-байрам мусульманами Донецка.