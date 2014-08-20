Spiegel: Невзирая на российскую обидчивость

В своей статье «Невзирая на российскую обидчивость», опубликованной на сайте немецкого журнала Spiegel, Филип Витрок сообщает, что украинское правительство уже не может дождаться, чтобы огласить об этом визите. На выходных в Киеве стало известно, что Ангела Меркель скоро приедет в Украину. Федеральное правительство, напротив, долго вело себя сдержанно – пока во вторник официально не было подтверждено: Да, канцлер прилетает в субботу в Киев впервые с начала кризиса в конце 2013 года. Она встретится с главой государства Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и с некоторыми мэрами страны.

Нетерпение с обнародованием встречи показывает, какое значение имеет визит Меркель для украинцев. И насколько деликатной может стать эта поездка для канцлера.

Для Порошенка, Яценюка и Ко ясно: нет более понятного сигнала, чем приезд самой сильной главы правительства Европы, в то время как армия на востоке страны ведет кровавую борьбу против пророссийских сепаратистов. «Это, конечно, выражение поддержки канцлером лично и Германией как ключевой страной всего Европейского Союза», сказал украинский министр иностранных дел Павел Климкин. И он не забыл отметить, что визит состоится в канун украинского национального праздника. В годовщину провозглашения независимости 24 августа 1991 года на фоне распадающегося Советского Союза, Порошенко хочет в воскресенье принимать большой военный парад.

Меркель смирилась с недовольством Кремля

Конечно, Меркель знает о символичности своего визита. В принципе, она также не имеет ничего против того, чтобы Украина использовала возможность еще раз четко показать президенту России Владимиру Путину, на чьей стороне в этом конфликте Германия и Европа. При всех усилиях Меркель, Путин показал себя слишком упрямым, чтобы заботиться о снижении напряженности в этом конфликте, слишком часто Путин своими выступлениями в Крыму сам провоцировал то, что теперь канцлер вряд ли примет во внимание российскую обидчивость. Возможное недовольство Кремля Меркель примет за их жест солидарности.

На самом деле, объявление поездки Меркель сначала на официальном сайте не нашло никакого отклика в Москве. В любом случае, канцлер будет следить за тем, чтобы Киев не использовал чрезмерно ее визит для своих целей. Несмотря на всю партийность, Меркель должна также переубедить Порошенка. В конце концов, производитель шоколада позволил себе увлечься опасными играми. Его представительство объявило о возможном «частичном» уничтожении российской военной колонны, которая якобы пересекла границу Украины. До сегодняшнего дня нет никакого подтверждения инцидента – инцидента, который имел бы потенциал для огромной эскалации войны. Поэтому Порошенко придется считаться с общественными призывами Меркель.

Со своей стороны канцлер также осознает, что ее визит в Киев для нее лично связан с политическими рисками. Правда, еще в начале Германия взяла на себя западную ведущую роль в дипломатических кругах для поиска решения конфликта между Украиной и Россией. Меркель многократно разговаривала по телефону с Порошенко и Путиным. Но до сих пор подобные старания, достичь соглашения о прекращении огня и надежного контроля украинско-российской границы, остаются безуспешными. Если Меркель сейчас сама лично едет к одной из сторон конфликта, то растет ожидание того, что наконец появятся сдвиги в кризисной дипломатии. А также есть риск, что эти ожидания будут обмануты.

Надежды теперь возлагают на следующий кризисный саммит через несколько дней после тет-а-тета Порошенко и Меркель. 26 августа в Минске, Беларусь, в рамках заседания Евразийского таможенного союза украинский президент Порошенко встречается с Путиным. Это будет первая личная встреча двух глав государств с начала июня. Тогда по случаю празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии Путин и Порошенко встретились на несколько минут – при посредничестве Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. С тех пор, отношения неуклонно ухудшаются.

Меркель и Олланд на этот раз не участвуют, вместо этого, ЕС отправляет делегацию высокопоставленных чиновников, в том числе еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера. Непосредственного дипломатического прорыва не стоит ожидать. Но, как сказали в Берлине, по крайней мере, Порошенко и Путин снова будут разговаривать друг с другом.