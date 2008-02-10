Регионалы хотят сделать из Украины Швецию

Партия регионов будет добиваться создания двухпалатного парламента и изменения избирательного законодательства при внесении изменений в Конституцию.

Об этом заявил лидер партии Виктор Янукович в интервью, показанном на канале "1+1" в субботу.

Он высказал мнение, что изменения в Конституцию должна определять созданная парламентом конституционная комиссия. "Мы готовы и обязаны принимать участие в подготовке этих изменений", - пообещал экс-премьер.

"Если кто-то мечтает о новой Конституции, я вам скажу, что это напрасные мечты, этого не будет. А если речь идет об усовершенствовании - мы поддерживаем усовершенствование Конституции, и у нас есть свои предложения", - указал Янукович.

"Во-первых, мы будем настаивать на том, чтобы усовершенствовалось избирательное законодательство. Так как к чистым пропорциональным выборам страна не доросла. Надо чтобы депутатов знали в округах, чтобы они были закреплены за округами", - указал он. Вместе с тем местные выборы, по его словам, должны происходить по мажоритарной системе.

Янукович также пожаловался, что сейчас регионы не имеют влияния на действия и решения власти. "Поэтому нам надо двигаться к созданию верхней палаты парламента. Уменьшать количество народных депутатов нижней палаты, а верхняя – это представительство регионов", - сказал он.

Лидер Партии регионов также отметил, что ему импонирует шведская система самоуправления. "Они подошли вплотную к созданию федерации, но остановились на таком уровне, и пока что этого не делают. Возможно, и Украина должна выйти на такой путь", - считает Янукович.

Украинская правда