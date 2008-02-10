Мороз говорит, что на днях видел Януковича

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что СПУ не будет сотрудничать с политической партией „Союз Левых Сил”, которую возглавляет бывший член фракции Соцпартии Василий ВОЛГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня в Донецке.

«Соцпартия не будет сотрудничать с проектом Василия ВОЛГИ - по той причине, что, скорее всего, скоро никакого проекта не будет», - заявил лидер СПУ.

По его мнению, «проект Василия ВОЛГИ заказной. Поэтому объединяться мы с ними не будем. Давайте подождем немного и посмотрим. Но у таких проектов одна судьба».

«А вот с Партией регионов у нас есть общие цели и интересы», - отметил А.МОРОЗ. Он сообщил, что «даже встречался на днях с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и есть ряд законопроектов, которые мы будем предлагать через фракцию Партии регионов в парламенте».

Как сообщал УНИАН, 31 января 2008 года Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую политическую партию - „Союз Левых Сил”. Учредительный съезд политической партии „Союз Левых Сил” 8 декабря 2007 года избрал председателем партии В.ВОЛГУ.