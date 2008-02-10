Мороз обвиняет Ющенко в «заказе» Цушко
11:11, 10 февраля 2008Политика
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Лидер СПУ считает, что Президент давит на партию
Лидер СПУ Александр Мороз считает, что дело против его однопартийца, бывшего главы МВД Василия Цушко "заказано" лично президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом со ссылкой на выступление лидера СПУ в Донецке сообщает сайт партии.
"Дело по захвату Генпрокуратуры еще рассматривается, но теми людьми, которые совершенно не замечают вторую сторону. Они не видят и не помнят вооруженных неизвестных в гражданской одежде, которые с оружием появились в здании.
Это дело инициировано президентом и используется для давления на Соцпартию. В качестве наглядного примера другим политическим силам", - считает Александр Мороз.
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