Мороз обвиняет Ющенко в «заказе» Цушко

Лидер СПУ Александр Мороз считает, что дело против его однопартийца, бывшего главы МВД Василия Цушко "заказано" лично президентом Украины Виктором Ющенко. Об этом со ссылкой на выступление лидера СПУ в Донецке сообщает сайт партии.

"Дело по захвату Генпрокуратуры еще рассматривается, но теми людьми, которые совершенно не замечают вторую сторону. Они не видят и не помнят вооруженных неизвестных в гражданской одежде, которые с оружием появились в здании.

Это дело инициировано президентом и используется для давления на Соцпартию. В качестве наглядного примера другим политическим силам", - считает Александр Мороз.