На Донбассе без электричества остаются 77 населенных пунктов

В Донецкой области без электроснабжения остаются 77 населенных пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В связи с повреждениями линий электропередач в Донецке остановлен основной источник водоснабжения города – Верхнекальмиусская фильтровальная станция», - отметил он.

«Всего на данное время в Донецкой области без электричества остаются 77 населенных пунктов», - отметил он.

Лысенко также напомнил, что «отключен от электросети Авдеевский коксохимический завод, предприятие вынуждено приостановить свою работу».