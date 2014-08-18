На Донбассе без электричества остаются 77 населенных пунктов
В связи с повреждениями линий электропередач в Донецке остановлен основной источник водоснабжения города.
В Донецкой области без электроснабжения остаются 77 населенных пунктов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В связи с повреждениями линий электропередач в Донецке остановлен основной источник водоснабжения города – Верхнекальмиусская фильтровальная станция», - отметил он.
«Всего на данное время в Донецкой области без электричества остаются 77 населенных пунктов», - отметил он.
Лысенко также напомнил, что «отключен от электросети Авдеевский коксохимический завод, предприятие вынуждено приостановить свою работу».