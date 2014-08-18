В СНБО очертили район активных боевых действий (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сейчас проводятся активные боевые действия неподалеку населенных пунктов Станица-Луганская, Ясиноватая, Ждановка, Нижняя Крынка», - рассказал он.

Также силы АТО продолжают блокировать террористов в Луганске, Донецке, Горловке и Иловайске и завершают изоляцию Алчевска.

Читайте такжеСилы АТО установили контроль над частью Луганска«Силы АТО продолжают операцию по блокированию террористов в районах Луганска, Донецка и Горловки», - отметил Лысенко.

«Украинские силовики также продолжают блокировать Иловайск. Закончена оперативная отработка населенных пунктов Малая Ивановка и Андриановка. Завершается изоляция Алчевска», - добавил секретарь СНБО.

Ранее СМИ сообщили, что в Станицу Луганскую вошли украинские танки.