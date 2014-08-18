В Станицу Луганскую вошли украинские танки - СМИ
13:57, 18 августа 2014Политика
0 0
На Луганщине в поселок Станица Луганская вошли украинские танки. На здании Станично-Луганского сельсовета вывесили украинский флаг.
В Станицу Луганскую вошла украинская армия / joinfo.ua
Об этом со ссылкой на очевидцев пишет "Информатор".
Вошедшую в поселок украинскую технику начали обстреливать боевики, укрепившиеся на Змеиной горе.
В результате обстрела загорелся детский садик, находящийся рядом с поселковым советом, а также несколько домов в центре посёлка.
Читайте такжеСилы АТО установили контроль над частью ЛуганскаКроме того, сообщается, что боевики соорудили укрепление на Змеиной горе. В данный момент там находятся хорошо экипированные вооруженные люди.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter