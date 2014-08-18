В Станицу Луганскую вошли украинские танки - СМИ

Об этом со ссылкой на очевидцев пишет "Информатор".

Вошедшую в поселок украинскую технику начали обстреливать боевики, укрепившиеся на Змеиной горе.

В результате обстрела загорелся детский садик, находящийся рядом с поселковым советом, а также несколько домов в центре посёлка.

Читайте такжеСилы АТО установили контроль над частью ЛуганскаКроме того, сообщается, что боевики соорудили укрепление на Змеиной горе. В данный момент там находятся хорошо экипированные вооруженные люди.