В Станицу Луганскую вошли украинские танки - СМИ

13:57, 18 августа 2014
Политика
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На Луганщине в поселок Станица Луганская вошли украинские танки. На здании Станично-Луганского сельсовета вывесили украинский флаг. 

Станица Луганская / joinfo.ua

Об этом со ссылкой на очевидцев пишет "Информатор".

Вошедшую в поселок украинскую технику начали обстреливать боевики, укрепившиеся на Змеиной горе.

В результате обстрела загорелся детский садик, находящийся рядом с поселковым советом, а также несколько домов в центре посёлка.

Читайте такжеСилы АТО установили контроль над частью ЛуганскаКроме того, сообщается, что боевики соорудили укрепление на Змеиной горе. В данный момент там находятся хорошо экипированные вооруженные люди. 

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