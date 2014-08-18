МВД и "Правый сектор" договорились о сотрудничестве

Об этом на совей странице в соцсети написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Он сообщил, что на встрече Министра внутренних дел Арсена Авакова со спикером "Правого сектора" Бориславом Березой обсуждались вопросы ограничения незаконного траффика оружия из зоны АТО в остальные области Украины и вопросы сотрудничества.Читайте такжеЯрош объявил об отказе Правого сектора от идеи "идти на Киев"

"Министр внутренних дел Арсен Аваков с уважением относится к вкладу членов организации Правый Сектор в борьбе с терроризмом. Но вместе с тем Министр МВД в очередной раз акцентировал внимание официального представителя организации "Правый Сектор" на необходимости легализации своих членов желающих защищать независимость и единство Украины с оружием в руках", - написал Геращенко.Читайте такжеВ МВД прокомментировали ультиматум "Правого сектора"

Стороны договорились регулярно обмениваться информацией и сотрудничать в деле защиты Украины от террористической угрозы в рамках действующего законодательства.

Напомним, организация "Правый сектор" требовала о президента Петра Порошенко "навести порядок в структурах МВД" и угрожала "вооруженным походом на Киев" из-за задержания членов организации, которые незаконно перевозили из зоны АТО оружие.