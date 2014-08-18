СБУ задержала группу боевиков, которые готовили теракты в Полтавской области

Об этом президенту Петру Порошенко доложил председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что злоумышленники, участники террористической группы – пятеро жителей Полтавской области, в возрасте от 39 до 55 лет. Трое из них - бывшие военные.Читайте такжеСБУ задержала подозреваемых в организации взрыва на Харьковском бронетанковом заводе

«17 августа с.г. в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ задержали двух членов преступной группы при посадке на рейс Киев-Москва. По прибытии в Россию указанные лица планировали пройти диверсионную подготовку в лагере для наемников в г. Ростов-на-Дону Российской Федерации. В дальнейшем, действуя по указаниям представителей российских специальных служб, злоумышленники планировали теракты на объектах инфраструктуры и зданиях государственных учреждений в Полтавской области. В частности, злоумышленники намеревались взорвать мост возле городского железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении.

В тот же день в Полтаве СБУ задержала еще троих участников террористической группы. Во время обыска жилища злоумышленников правоохранители обнаружили карты местности с обозначенными «целями» – объектами запланированных терактов. Также изъято взрывное устройство, начиненное саморезами и гвоздями, и огнестрельное оружие, добавили в СБУ.Читайте такжеСБУ разоблачила конвертационный центр по отмыванию российского теневого капитала

Установлено, что злоумышленники на основании поддельных документов создали общественную организацию «Полтавская крепость», которая собирала средства якобы на нужды АТО. На самом же деле, деньги использовались для финансирования противоправной деятельности членов группы, отметили в пресс-центре.

Следователи управления СБУ в Полтавской области осуществляют досудебное расследование по ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все злоумышленники взяты под стражу, продолжаются допросы.