Силы АТО установили контроль над частью Луганска
13:22, 18 августа 2014Политика
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Силы АТО освободили от террористов часть Луганска, в том числе милицейский райотдел.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Украинским военным уже удалось отбить часть города Луганск, она сейчас удерживается нашими военными", - заявил он.
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Спикер СНБО отметил, что "действительно уже освобожден милицейский райотдел".
Андрей Лысенко сообщил, что "Луганск почти полностью окружен, и в настоящее время проходит операция по его освобождению".
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