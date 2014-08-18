Силы АТО установили контроль над частью Луганска

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Украинским военным уже удалось отбить часть города Луганск, она сейчас удерживается нашими военными", - заявил он.

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Спикер СНБО отметил, что "действительно уже освобожден милицейский райотдел".

Андрей Лысенко сообщил, что "Луганск почти полностью окружен, и в настоящее время проходит операция по его освобождению".