Украинские военные обезвреживают боевиков в Ясиноватой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Украинские войска проводят оперативную работу по обезвреживанию боевиков в Ясиноватой», - заявил он.

Читайте такжеСилы АТО заблокировали Горловку, Малую Ивановку, Андриановку и Алчевск (карта)Как сообщал УНИАН, вчера 95-я бригада Вооруженных сил Украинывзяла под контроль город Ясиноватая.