Украинские военные обезвреживают боевиков в Ясиноватой
12:57, 18 августа 2014Армия
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Украинские военные обезвреживают боевиков в Ясиноватой Донецкой области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Украинские войска проводят оперативную работу по обезвреживанию боевиков в Ясиноватой», - заявил он.
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