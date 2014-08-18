Луганск 16-й день в крайне критической ситуации, город продолжают обстреливать

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, по информации луганчан, минувшей ночью город продолжали обстреливать, в частности, обстрелу снова подверглась восточная часть Луганска.

Есть новые разрушения зданий и случаи возгорания.

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Жители города также сообщают, что в результате повреждения котельной, по улице Херсонской второй день идет поток воды, которую при полном ее отсутствии в кранах, набирают горожане.

Сегодня,18 августа, вооруженные столкновения в городе продолжаются, люди сообщают о стрельбе и боях.

На некоторых рынках продолжают продавать самые необходимые продукты питания, за которыми выстраиваются большие очереди.

В целом ситуация с поставками продуктов, медикаментов и топлива остается без изменений – в город ничего не поставляют. На территории Луганска не осуществляются какие-либо выплаты.