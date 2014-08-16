Более 200 экспертов продолжают работу по идентификации жертв катастрофы «Боинга»

Однако, как подчеркивается в сообщении на сайте правительства, это может занять несколько месяцев, прежде чем все жертвы будут идентифицированы.

Как пишет "Сегодня", правительство подтверждает, что к настоящему времени экспертам удалось установить личности 127 жертв авиакатастрофы. По состоянию на 9 августа были идентифицированы 65 жертв MH17.

Из 62 жертв, идентифицированных за последние несколько дней, 47 - подданные Нидерландов, а также 15 - граждане других стран. Национальность последних пока не разглашается по просьбе посольств соответствующих стран.

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Как отмечает правительство, ближайшие родственники жертв проинформированы о результатах экспертизы.