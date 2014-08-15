Порошенко встретился с освобожденными из плена военными
15:20, 15 августа 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко встретился с военными, которых освободили из плена.
Президент встретился с военными / facebook.com/petroporoshenko
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Встретился с военными, которых освободили из плена. Благодарю за честь и мужество настоящих мужчин. Горжусь их верностью государству. Несмотря ни на что – потери и горе для нашей страны, мы сильные и гордые, что у нас военные, для которых честь, достоинство, Украина - не просто слова, а жизнь. Слава Украине!», - написал президент.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области из плена боевиков 14 августа были освобождены 25 украинских военнослужащих.
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