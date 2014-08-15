"Град" с территории РФ разбомбил украинский пограничный пункт "Успенка"

14:07, 15 августа 2014
Политика
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В результате обстрела из системы залпового огня "Град", установленной на территории России,  был разбомблен украинский пограничный пункт пропуска "Успенка" .

Со стороны РФ разгромили украинский КПП

Как уточняется в сообщении СНБО в "Твиттере", обстрел велся со вчерашнего дня с российской территории.

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"Вчера и сегодня в течение ночи "Градом" с территории РФ обстреляли пограничный пункт пропуска "Успенка". Его инфраструктура уничтожена полностью", - говорится в сообщении.

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