"Град" с территории РФ разбомбил украинский пограничный пункт "Успенка"

Как уточняется в сообщении СНБО в "Твиттере", обстрел велся со вчерашнего дня с российской территории.

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"Вчера и сегодня в течение ночи "Градом" с территории РФ обстреляли пограничный пункт пропуска "Успенка". Его инфраструктура уничтожена полностью", - говорится в сообщении.