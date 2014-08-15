"Град" с территории РФ разбомбил украинский пограничный пункт "Успенка"
14:07, 15 августа 2014Политика
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В результате обстрела из системы залпового огня "Град", установленной на территории России, был разбомблен украинский пограничный пункт пропуска "Успенка" .
Со стороны РФ разгромили украинский КПП "Успенка" / фото mischko.livejournal.com
Как уточняется в сообщении СНБО в "Твиттере", обстрел велся со вчерашнего дня с российской территории.
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"Вчера и сегодня в течение ночи "Градом" с территории РФ обстреляли пограничный пункт пропуска "Успенка". Его инфраструктура уничтожена полностью", - говорится в сообщении.
Вчора і сьогодні протягом ночі Градом з території РФ обстріляли прик. пропуск "Успенка". Його інфраструктуру знищено повністю
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 15 августа 2014
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