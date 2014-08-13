На Луганщине террористы обстреляли из "Градов" жилые дома: много раненых
16:16, 13 августа 2014Политика
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Боевики обстреляли Победное из района Краснодона.
REUTERS
В Луганской области террористы обстреляли из «Градов» жилые дома в населенном пункте Победное, есть много раненых со стороны мирного населения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«Только что стало известно, что из района населенного пункта Краснодон по населенному пункту Победное террористы нанесли массированный огневой налет с применением БМ 21 «Град». Бандиты нанесли удар по жилым домам местных жителей. Есть много раненых со стороны мирного населения. Другие детали уточняются», - сообщает пресс-центр АТО.
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