Главу Госкомзема Рудыка после коррупционного скандала отправили добровольцем в зону АТО

Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей Рудык уехал добровольцем в зону АТО. Это произошло после скандала в Днепропетровской облгосадминистрации, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Из Киева в Днепропетровск Сергей Рудык прибыл для представления нового руководителя госземагентства области Вадима Чувпила.

Но против этого назначения выступила общественность с многочисленными жалобами относительно коррупционных схем оформления земли. Чувпило до недавнего времени возглавлял соответствующую структуру в Криворожском районе и неоднократно вызывал нарекания своей деятельностью.

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"Гражданин, физическое лицо, предприниматель, юридическое лицо, просто бабушка. Приходят и получают немотивированный отказ, который звучит примерно так: не соответствует действующему законодательству", - рассказал председатель общественной организации "Союз граждан Криворожья" Владислав Штефан.

Всех, кому отказывали в оформлении земли, отправляли в частную фирму. За несколько тысяч гривен эта фирма все земельные вопросы решала.

Сам Вадим Чувпило все обвинения в свой адрес отрицает.

"У меня нет никакой частной фирмы. Все вопросы, связанные с моей деятельностью, должны быть рассмотрены исключительно в порядке, предусмотренном действующим законодательством", - заявил и.о. главы областного управления госземагентства.

В юридическом управлении Днепропетровской облгосадминистрации сообщили, что многочисленные жалобы граждан на этого руководителя сейчас рассматривает прокуратура.

"Только вот здесь лежат около десятка жалоб от разных людей. Человек, который организовал системную проблему и коррупционную схему, про которую пишут разные люди, сейчас назначается руководителем госземагентства в Днепропетровской области", - удивляется руководитель юридического отдела ОГА Александр Санджара.

Назначением Вадима Чувпила на областную должность возмущены и в штабе национального защиты. Его кандидатура, в отличие от других руководителей отделов и управлений, не согласовывалась с общественностью.

"Чиновники такого уровня не имеют морального права занимать такие должности, когда сегодня они на крови наших ребят устраивают такие шоу", - считает координатор штаба национального защиты Екатерина Чижик.

В итоге Чувпила так и не назначили.

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"Здесь каждый день гибнут молодые люди. Гибнут за Украину, проливают кровь, пока разная мразь, красивая, наглаженная, приезжает сюда, парится и пытается еще получить с этого выгоду. Мы никому не позволим этого", - пообещал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан.

Зато руководителю Госкомзема Сергею Рудику, который приехал на представление, предложили сразу из Днепропетровска направиться в зону АТО.

"Пойти добровольцем в батальон "Днепр". Или уйти в штрафной батальон "Правого сектора". Оружие бы мы ему не дали, а лопату - обязательно", - прокомментировал член штаба национальной защиты Днепропетровской области Андрей Денисенко.

По словам чиновников ОГА, Сергей Рудик с предложением согласился. И уже сегодня отправится на Донбасс, как только уладит все формальности.

"Он может быть поваром, может быть водителем. Есть гражданские специальности внутри военных подразделений. Мы уже заказали ему форму, берцы, бронежилет. Все будет по законам военного времени", - отметил Корбан.