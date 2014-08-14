Главу Госкомзема отправили на фронт после попытки назначить «своего человека» в Днепропетровске

Об этом сообщил в Facebook главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«Активисты доставили Рудыка в Штаб национальной защиты Днепропетровской области, и заставляют его подписать расписку, что он добровольцем хочет уйти на фронт. Чиновник упирается, просит вызвать милицию, говорит, что у него семья, и что он очень нужен в Киеве, что его ждет премьер-министр...», — сообщил Бутусов.

По его словам, Рудык в Днепропетровске пытался назначить руководителем областного управления земельных ресурсов некоего Вадима Чувпило.

По словам координатора Люстрационного комитета Днепропетровской области Тамилы Ульяновой, этот Чувпило – «совершенно неопытный 29-летний молодой человек - начальник горотдела земельных ресурсов Кривого Рога. Он ставленник вице-премьера Януковича Александра Вилкула и олигарха Рината Ахметова. В Кривом Роге Чувпило является символом коррупции и беспредела. Люстрационный комитет был категорически против такого назначения».

Отмечается, что Рудык от своего плана не отказался, вопреки позиции общественности и здравому смыслу. Вместо этого он сам приехал в Днепропетровск.

«Большинство наших активистов сейчас на фронте, но я очень рада, что нам удалось собрать людей, и помешать Рудыку совершить это чудовищное беззаконие", - сообщила Ульянова.

«Надеюсь, господин Рудык докажет свой патриотизм на фронте... Машина на фронт его ждет, сейчас выдаем господину Рудыку бронежилет, он распишется в получении оружия, и отправим прямо на передовую», — заявила координатор Штаба национальной защиты Екатерина Чижик.

Позднее запись об инциденте была дополнена. «Рудыка снаряжают. Форму и защиту отказывается одевать — ему их уже сложили в патрульную машину, которая уходит сегодня с грузом Фонда обороны на Амвросиевку. Оружие пока не берет. Глупо, без оружия, каски, броника и камуфляжа разъезжать по передовым блок-постам будет очень рискованно. Надеюсь, глава Госкомзема одумается, и поймет, что такое упрямство просто необдуманно», — написал Юрий Бутусов.

Бутусов отметил также, что «для спасения от отправки на фронт Рудыка из Киева выезжает группа народных депутатов "Свободы". Очень спешат. Надеюсь, его все-таки успеют быстро отправить».

В свою очередь замглавы губернатора Днепропетровской области Борис Филатов на своей странице в Фейсбук сообщил, что Рудык уже поехал на фронт.

«Лощенная свободовская сволочь глава Держкомзема Рудык приехал в Днепр назначать регионала и попиариться на раненных.В результате порвал пиджак за несколько тысяч долларов, никого не назначил и поехал на фронт», - написал Филатов.

«Ждем Тягнибока и Кривицкого по кличке "Пупс". Свободовские всадники без головы решили выдвинуться на Днепр отбивать своих. Встретим со всем радушием», - добавил он.

Сергей Рудык был назначен главой Госкомзема 9 апреля 2014 года. Он является членом политсовета националистической партии «Свобода».