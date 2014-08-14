Красный Крест встретился с представителями гуманитарного конвоя
19:36, 14 августа 2014Политика
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Представители Международного комитета Красного Креста начали контактировать с руководителями российского гуманитарного конвоя.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста в "Твиттере".
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"Ростов. Вступили в контакт с руководством конвоя в Украину. Многие детали операции еще требуют прояснения", - сообщили представители Красного Креста.
#Ростов. Вступили в контакт с руководством конвоя в #Украина. Многие детали операции еще требуют ясности.
- МККК (@MKKK) 14 августа 2014
Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой российской стороны остановился в поле рядом с КПП "Изварино".
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