Красный Крест встретился с представителями гуманитарного конвоя

19:36, 14 августа 2014
Политика
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Представители Международного комитета Красного Креста начали контактировать с руководителями российского гуманитарного конвоя.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста в "Твиттере".

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"Ростов. Вступили в контакт с руководством конвоя в Украину. Многие детали операции еще требуют прояснения", - сообщили представители Красного Креста.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой российской стороны остановился в поле рядом с КПП "Изварино".

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