Красный Крест до сих пор не получил от РФ полной информации о содержимом гуманитарного конвоя

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь организации, ответственная за операции в Европе, Анастасия Исюк.

"Российские власти поделились общим списком вещей с украинской властью и Международным Комитетом Красного Креста. В него внесена информация о продуктах первой необходимости, такие как бутылки с водой, продукты питания и генераторы. МККК требует детальной информации о грузе, чтобы получить эту помощь", - сказала она, отвечая на вопрос, выполнила ли РФ все условия для того, чтобы Красный Крест взял под свой патронат российский гуманитарный груз.

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По словам Исюк, представители организации поддерживают контакт с украинской и российской властью в этом вопросе, и ситуация развивается очень динамически.

"Пакет важных вопросов еще должен быть выяснен между двумя сторонами, в частности вопрос пересечения границы, таможенной проверки и тому подобное. Ситуация меняется ежечасно, и мы не можем предоставить больше деталей, как эта операция может быть проведена", - сообщила она.