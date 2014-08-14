Авакова просят объявить персонами нон-грата 38 российских журналистов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания передал Министерству внутренних дел и Министерству юстиции Украины список из 38 представителей российских средств массовой информации, которым, по мнению членов регулятора, необходимо запретить въезд на территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета со ссылкой на его главу Юрия Артеменко.

«Это не только мнение членов коллегиального органа, но и позиция медиа-сообщества, журналистов, экспертов, граждан», - цитирует пресс-служба Артеменко.

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По его словам, в списке в основном указаны руководители тех каналов, трансляция которых запрещена решением Нацсовета или постановлениями Окружного административного суда Киева.

«Есть в списке и несколько российских журналистов, например, корреспондент Южного бюро «Первого канала» Юлия Чумакова, которая была автором вымышленного сюжета о якобы распятом украинскими военными мальчике», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале августа советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что министерство намерено запретить въезд в Украину более чем 500 деятелям культуры РФ, которые поддержали аннексию Крыма и положительно оценивают сепаратистские настроения на востоке Украины.

Сегодня, 14 августа, Верховная Рада приняла правительственный закон о санкциях.