Рада приняла в первом чтении изменения в закон о повышении престижности шахтерского труда

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона “О повышении престижности шахтерского труда” (относительно работников калийно-магниевых рудников № 3574).

Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовал 281 народный депутат из 313 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроект призван включить в перечень лиц, на которых распространяется действие Закона “О повышении престижности шахтерского труда”, бывших работников калийно-магниевых рудников.