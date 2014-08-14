Рада приняла в первом чтении изменения в закон о повышении престижности шахтерского труда
17:29, 14 августа 2014Политика
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За законопроект проголосовал 281 народный депутат из 313 зарегистрированных в сессионном зале.
REUTERS
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона “О повышении престижности шахтерского труда” (относительно работников калийно-магниевых рудников № 3574).
Как передает корреспондент УНИАН, за него проголосовал 281 народный депутат из 313 зарегистрированных в сессионном зале.
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Законопроект призван включить в перечень лиц, на которых распространяется действие Закона “О повышении престижности шахтерского труда”, бывших работников калийно-магниевых рудников.
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