По всему Донецку слышны залпы тяжелых орудий, на территории нефтебазы начался пожар

В Донецке в настоящее время практически во всех районах города слышны звуки работы тяжелых орудий и взрывы, горит хозяйственная постройка на территории нефтебазы в Кировском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Обстановка в Донецке по состоянию на 13.00 напряженная. По информации жителей, практически во всех районах города слышны звуки работы тяжелых орудий и взрывы», - сказано в сообщении.

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Также в горсовете констатировали, что по сообщениям ГСЧС в Донецкой области, зафиксировано большое количество возгораний на территории города Моспино (город подчинен Донецкому горсовету - УНИАН). В Кировском районе виден столб дыма со стороны поселка шахты «Лидиевка» и горит хозяйственная постройка на территории нефтебазы. Пожарные расчеты выехали на место для ликвидации возгорания и выяснения причин его возникновения, заверили в горсовете. Горсовет призвал жителей Донецка «в связи с напряженной обстановкой ограничить пребывание на улицах города».