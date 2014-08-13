В Сети распространяется информация об украинских танках, движущихся в сторону России

Эта новость появилась сразу после сообщений, что так называемый гуманитарный конвой собирается въехать в Украину со стороны пограничного пункта Изварино, передает ТСН.

Напомним, за последние сутки в зоне антитеррористической операции на Востоке Украины погибли 23 человека, ранены - более 60.