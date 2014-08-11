Центр Горловки из-за действий террористов оказался под угрозой затопления

В Горловке в результате действий боевиков уничтожена электрическая подстанция, что привело к остановке 4-х водооткачивающих насосов угледобывающей шахты № 5, и это в дальнейшем может привести к полному затоплению центральной части города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Сегодня в Горловке во время боевых действий диверсанты уничтожили электрическую подстанцию «Горловка-11», предприятие «Донбассоблэнерго», что привело к остановке 4-х водооткачивающих насосов угледобывающей шахты № 5», - заявил он.

Лысенко отметил, что «это может привести к поднятию уровня воды в шахтах на 1,5 м за сутки, что в дальнейшем приведет к полному затоплению центральной части города».