НАТО: гуманитарная миссия, не согласованная с Киевом будет посягательством на суверенитет
17:28, 13 августа 2014Политика
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Международная гуманитарная помощь Украине должна осуществляться Красным Крестом по согласованию с Киевом.
В НАТО считают, что помощь должна согласовываться с Киевом / фото mil.gov.ua
Об этом главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Фил Бридлав написал на своей странице в соцсети, передает "ЕвроПравда". Другой сценарий главнокомандующий НАТО расценивает как посягательство на суверентитет Украины.
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"Любая гуманитарная миссия для Украины должна быть согласована с Киевом и должна проходить под полным контролем международных организаций, таких как Красный Крест. Все, что произойдет за этими рамками, будет считаться атакой на суверенитет Украины", - заявил главнокомандующий.
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