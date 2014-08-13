НАТО: гуманитарная миссия, не согласованная с Киевом будет посягательством на суверенитет

Об этом главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Фил Бридлав написал на своей странице в соцсети, передает "ЕвроПравда". Другой сценарий главнокомандующий НАТО расценивает как посягательство на суверентитет Украины.

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"Любая гуманитарная миссия для Украины должна быть согласована с Киевом и должна проходить под полным контролем международных организаций, таких как Красный Крест. Все, что произойдет за этими рамками, будет считаться атакой на суверенитет Украины", - заявил главнокомандующий.