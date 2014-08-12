350 человек остаются в заложниках у российских террористов – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

«Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. 350 человек остаются заложниками российских террористов», - сказал он.Читайте такжеНа Донбассе царит атмосфера страха и террора: боевики похитили более 900 человек

По словам Лубкивского, в частности Надежда Савченко, Андрей Сенцов, Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко и другие были похищены и незаконно содержатся в России, находятся под психологическим давлением, а их права нарушаются.

«Все, кто дает разрешение на преследование украинцев и агрессию против нашей страны, должны понести справедливое наказание. Мы призываем международное сообщество, людей доброй воли и морального авторитета поддержать Украину в освобождении людей, захваченных Кремлем», - отметил он.