МИД Франции: Россия под видом гуманитарной миссии может оставить военных на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в эфире France Info.

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"Мы должны быть очень осторожны, потому что это может быть прикрытие для постоянного расположения россиян возле Луганска и Донецка и попыткой поставить нас перед фактом", - сказал Лоран Фабиус.

Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой.