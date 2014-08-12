МИД Франции: Россия под видом гуманитарной миссии может оставить военных на Донбассе
12:14, 12 августа 2014Политика
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Россия под прикрытием гуманитарной миссии может оставить своих людей на Донбассе.
Лоран Фабиус: РФ может оставить своих людей на Донбассе / фото vestikavkaza.ru
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в эфире France Info.
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"Мы должны быть очень осторожны, потому что это может быть прикрытие для постоянного расположения россиян возле Луганска и Донецка и попыткой поставить нас перед фактом", - сказал Лоран Фабиус.
Как сообщал УНИАН, 11 августа президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу заявил, что Россия во взаимодействии с представителями Международного комитета Красного Креста направляет в Украину гуманитарный конвой.
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