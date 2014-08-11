Красный Крест подтвердил, что получил предложение РФ участвовать в отправлении помощи в зону АТО

Международный Комитет Красного Креста (МККК) подтверждает, что он получил от министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова предложение участвовать в организации направления автоколонн с гуманитарной помощью в пострадавшие районы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Общества Красного Креста Украины.

«С учетом ситуации, которая сложилась, мы приветствуем любую гуманитарную инициативу, которая сможет облегчить страдания гражданских лиц, - отмечает глава делегации МККК в Украине Мишель Массон. - Мы рассматриваем возможность предоставления дополнительной гуманитарной помощи в зонах конфликта, однако для этого необходимо участие, одобрение и поддержка всех заинтересованных лиц".

В МККК подчеркивают, что любые шаги, которые делает организация, будут осуществляться в строгом соответствии с принципами нейтральности, беспристрастности и независимости, которые заложены в основе ее деятельности.

Кроме того, по словам Массона, чтобы бригады МККК могли осуществлять свои задачи, у них должен быть безопасный доступ к людям, которые нуждаются в помощи.