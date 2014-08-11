Жителям в зоне АТО советуют укрыться в бомбоубежищах, запастись едой и водой

СНБО обратилась к мирным жителям в зоне боевых действий с просьбой не выходить на улицы, укрыться в бомбоубежищах, запастись едой и водой, не оставлять детей одних и пользоваться мобильными телефонами в случае необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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СНБО советует мирным жителям, которые остаются в зоне боевых действий, «как можно меньше находиться на улицах, если есть возможность - где-то укрыться в бомбоубежище, если есть возможность - запастись едой, водой».

«Учитывая то, что очень мало электричества осталось, мобильные телефоны использовать и включать в случае необходимости, чтобы оставаться постоянно на связи», - добавил Лысенко.

Также пресс-секретарь СНБО призывает мирных жителей в зоне АТО «не оставлять детей одних без присмотра, если есть возможность, запастись медицинскими препаратами».