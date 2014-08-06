Боевики ДНР стреляют по мирным жителям Горловки - СМИ

5 августа журналисты "Громадського телебачення Донетчины" встретили новую группу вынужденных переселенцев, которые несколько часов назад выехали из Горловки.

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Жительница этого города рассказывает, что снайперы ДНР хаотично стреляют по прохожим прямо на улице, в городе отсутствует электричество, продуктовые магазины закрыты, нет воды и газа.