Боевики ДНР стреляют по мирным жителям Горловки - СМИ
01:49, 06 августа 2014Политика
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Мирные жители Горловки (Донецкая область) продолжают покидать этот населенный пункт, занятый боевиками террористической организации "Донецкая народная республика".
REUTERS
5 августа журналисты "Громадського телебачення Донетчины" встретили новую группу вынужденных переселенцев, которые несколько часов назад выехали из Горловки.
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Жительница этого города рассказывает, что снайперы ДНР хаотично стреляют по прохожим прямо на улице, в городе отсутствует электричество, продуктовые магазины закрыты, нет воды и газа.
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