На Прикарпатье столкнулись "Икарус" и микроавтобус, госпитализированы 6 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализированы 6 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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