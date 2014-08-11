На Прикарпатье столкнулись "Икарус" и микроавтобус, госпитализированы 6 человек

08:28, 11 августа 2014
Политика
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Вчера в 17.22 в Микулинцах Ивано-Франковской области произошло столкновение автобуса "Икарус" и микроавтобус "Мерседес-Спринтер".

УНІАН

В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализированы 6 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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