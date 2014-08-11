На Прикарпатье столкнулись "Икарус" и микроавтобус, госпитализированы 6 человек
08:28, 11 августа 2014Политика
8 0
Вчера в 17.22 в Микулинцах Ивано-Франковской области произошло столкновение автобуса "Икарус" и микроавтобус "Мерседес-Спринтер".
Травмы получили шесть человек / УНИАН
В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализированы 6 человек.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеНа Николаевщине в ДТП погибла гражданка Молдовы, пострадали трое россиянНа месте происшествия работали спасательное отделение и оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter