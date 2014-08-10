Обама и Меркель категорически против "гуманитарного" вторжения РФ в Украину

К этому согласию оба руководителя пришли в ходе телефонного разговора, сообщил в США Белый дом.

По сообщению Вашингтона, оба повторили, что продолжают призывать Россию сотрудничать с международным сообществом и властями Украины с целью найти политическое решение кризиса, сообщает Радио Свобода.

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Так же и в Германии сообщили в субботу, что канцлер обсудила планы России направить на Восток Украины гуманитарный конвой с президентом США, а также с президентом Украины Петром Порошенко. Все собеседники пришли к согласию, что такой конвой может пройти только под эгидой Международного комитета Красного Креста и с согласия властей Украины, сообщили в Берлине.

Ранее в субботу в Киеве проинформировали, что Меркель в разговоре с Порошенко отметила четкую позицию Германии и ее союзников: «любое вторжение, даже если оно называется гуманитарным, является вторжением, и это красная линия, которую ни одно государство не может пересекать».

Порошенко, в свою очередь, выразил готовность Украины принять гуманитарную помощь для Луганска, но «если эта миссия будет международной, без военного сопровождения, которая поступит исключительно через пункты пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками, и в сопровождении украинских военных для обеспечения безопасности миссии», сообщили в администрации президента.

В ночь на субботу в администрации уже сообщали о том, что удалось сорвать очень серьезную провокацию» со введением к «миротворцев» из России, которая должна была уже той же ночью «привести к непредсказуемым событиям и эскалации». Речь шла о том, что в сторону украинской границы «двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой» России, и, будто по согласованию с Международным комитетом Красного Креста, что в комитете опровергли, в Украину должна была войти гуманитарная колонна с «миротворцами» - «очевидно, для того, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт», заявила пресс-служба президента.

За этим сообщением, наконец, министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что «это будет остановлено». Однако в Кремле в субботу заявили, что им «трудно понять», что имела в виду украинская сторона.

В среду в союзе НАТО уже заявляли, что Россия собрала на границе с Украиной около 20 тысяч своих военных и может ввести их в Украину под видом «миротворцев».

Россия еще в начале недели заявляла о желании ввести на части территории Донецкой и Луганской областей, которые пока еще контролируют поддерживаемые Москвой пророссийские сепаратисты, свою «гуманитарную миссию для помощи гражданскому населению». Совет безопасности ООН на заседании во вторник отвергла такое желание Кремля.