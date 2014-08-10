США поддержали идею Порошенко о международной помощи для Луганска

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом сообщил о своей инициативе предоставления украинской и привлечения международной гуманитарной помощи для Луганска под эгидой Международного Комитета Красного Креста, а также предложил США приобщиться к ней.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Согласно сообщению, "Джозеф Байден выразил поддержку усилиям Украины наладить гуманитарную помощь в четком соответствии с международным правом и законодательством Украины, а именно, принципам исключения иностранного военного сопровождения миссии, прохождения грузов через подконтрольные Украины пункты пропуска на границе и многосторонний формат, в том числе с участием США".

Байден также дал высокую оценку последовательности шагов Президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте такжеЛавров продолжает настаивать на "гуманитарной миссии" России в УкраинеКак сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что по результатам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и другими международными партнерами рассматривается возможность направления гуманитарной миссии в Луганск. «Мы готовы принять гуманитарную помощь, но если эта миссия будет международной, без всякого военного сопровождения, которая поступит исключительно через пункты пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками и в сопровождении украинских военных для обеспечения безопасности миссии», - подчеркнул президент.

Меркель отметила, что Германия, как и ее союзники, придерживается четкой позиции, что любая гуманитарная миссия должна направляться исключительно в соответствии с международным правом, а именно только через каналы ООН или Красного Креста и только по согласованию с украинской стороной. «Наша позиция четкая - любое вторжение, даже если оно называется гуманитарным, является вторжением, и это красная линия, которую ни одно государство не может пересекать», - заявила канцлер Германии.

Ранее заместитель главы администрации президента Валерий Чалый рассказал в эфире одного из телеканалов, что "планировалась очень серьезная провокация со стороны РФ, которая могла уже в ночь на 9 августа привести к совершенно непредвиденным событиям и эскалации угрозы". В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой РФ, вроде по согласованию с комитетом Красного креста. Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал Чалый.

В самом же Красном кресте опровергли заявления России, что это было согласовано с комитетом.