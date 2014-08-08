Бойцы АТО взяли под контроль Марьинку
23:34, 08 августа 2014Политика
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В пятницу, 8 августа, совместными силами подразделений ВСУ и добровольческих батальонов взят под контроль поселок Марьинка, расположенный на окраине Донецка.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщает добровольческий батальон "Донбасс".
"Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны взяли под контроль поселок Марьинка, расположенный на окраине Донецка. Впрочем, на территории вокруг еще остается значительное количество сепаратистов", - сообщили в батальоне.
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Во время спецоперации бойцы "Донбасса" обнаружили укрепленную позицию боевиков и обстреляли ее из ПТРК "Фагот". В ответ по военным стрелял снайпер.
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