Бойцы АТО взяли под контроль Марьинку

Об этом на своей странице в Facebook сообщает добровольческий батальон "Донбасс".

"Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны взяли под контроль поселок Марьинка, расположенный на окраине Донецка. Впрочем, на территории вокруг еще остается значительное количество сепаратистов", - сообщили в батальоне.

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Во время спецоперации бойцы "Донбасса" обнаружили укрепленную позицию боевиков и обстреляли ее из ПТРК "Фагот". В ответ по военным стрелял снайпер.