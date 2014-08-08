Из зоны АТО в другие регионы Украины выехали уже 76 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

При этом он отметил, что только в течение последних суток из Донбасса в другие области Украины переехало 3 тыс. 188 человек.

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Также, по словам Лысенко, из временно оккупированного Россией Крыма продолжается миграция населения на материковую часть Украины. В частности, как отметил пресс-секретарь СНБО, по состоянию на сегодняшний день таких людей насчитывается 16 тыс. 284 человека, из которого 4 тыс. 502 ребенка.