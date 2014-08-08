Яценюк предлагает заочно судить экс-чиновников Януковича

Кабмин предлагает парламенту утвердить законопроект об уголовно-правовых санкциях против лиц, находящихся в международном розыске и которых невозможно доставить в суд.

Как заявил в пятницу премьер Арсений Яценюк, таким образом суды будут иметь возможность выносить решение о привлечении этих преступников к ответственности, несмотря на их отсутствие, сообщает Украинская правда.

По словам премьера, соответствующие решения будут касаться лиц, которые совершили преступления против нацбезопасности, обвиняются в террористической деятельности, массовых убийствах или совершивших военные преступления.

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"После принятия этого акта украинские суды получат право вынести приговоры в отношении тех лиц, и при этом вводится санкция по конфискации имущества этих лиц. Это означает, что не только исполнители, но и организаторы преступлений против Украины будут подпадать под конфискацию", - заявил премьер.

Он пообещал, что Украина будет искать финансы и личное имущество этих преступников по всему миру.

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На уточняющий вопрос, идет ли речь в этом случае о заочном осуждении Виктора Януковича, членов его семьи и других приспешников, Яценюк ответил:

"Согласно решению Совета Европы существует специальная процедура уголовного производства. В связи с тем, что Янукович находится в международном розыске и обвиняется в преступлениях против человечности и массовых убийствах, он подпадает под эту процедуру".