Западный мир хочет вынудить РФ изменить политику, а не уничтожить свое государство - Коморовский
Президент Польши отметил, что западные государства заинтересованы в развитии хороших экономических отношений с Россией, но не могут закрывать глаза на то, что она делает в Украине ради экономической выгоды.
Западные государства введением экономических санкций против Российской федерации не хотят уничтожить Российское государство, а стремятся вынудить его изменить свою политику по отношению к своему наибольшему западному соседу, которым является Украина.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал президент Польши Бронислав Коморовский в эфире TVP Info.
"Западный мир рассчитывает не на продолжительность санкций, не на уничтожение российской экономики, а лишь ожидает отрезвления российской политики, чтобы (Россия) отказалась от агрессивных действий против соседа, чтобы больше не мало место сбитию гражданского самолета сепаратистами, поддерживаемыми Россией", - сказал он.
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Коморовский отметил, что западные государства тоже заинтересованы в развитии хороших экономических отношений с Россией, но не могут закрывать глаза на то, что она делает в Украине ради экономической выгоды.
Он признал, что западные государства пострадают от введенных Россией санкций в ответ на ограничения, которые были раньше введены против РФ за ее политику в Украине, но выразил убеждение, что россияне больше пострадают, чем граждане развитых стран.
"Пока толстый похудеет, то ... ", - сказал Коморовский, отметив, что западные государства значительно богаче и имеют больший ресурс прочности, чем Россия.
Он также обратил внимание, что собственно западные государства имеют необходимые технологии, без которых России будет сложнее развиваться, а дополнительно Запад из-за событий в Украине сделает ставку на дальнейшее уменьшение энергетической зависимости от россиян.
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Коморовский сказал, что россияне всегда проводили прагматичную политику и в этот раз, по его мнению, просчитывают все возможные последствия дальнейшего обострения отношений с Западом и могут пойти на деэскалацию конфликта в Украине.
"Думаю, что президент Путин думает, что ему выгоднее и каким образом предпринять шаг назад", - сказал он, выразив убеждение, что никто в мире не поверит в миротворческую миссию россиян на Донбассе.