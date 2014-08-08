Климкин: Из России в Украину удалось вернуть 48 бойцов

Об этом он написал в соцсети.

"Наш консул в Ростове-на-Дону сообщает: в Украину в 22:00 ч. вернулись 48 бойцов. На территории РФ остались еще 5. Вытащим и их", - написал в Twitter Климкин.

Напомним, вчера в СНБО сообщили, что в РФ силой удерживают 46 украинских военных. В ведомстве также подтвердили информацию об арестев России 5 украинских офицеров, которые вместе с бойцами 72-й бригады вынуждены были во время боев с террористами отойти на территорию РФ.