Нацгвардии обещают поставить первые бронированные грузовики уже через две недели

Народные депутаты Украины фракции "Батькивщина" Татьяна Донец и Денис Дзензерский решили показать, как быстро и недорого сделать парк бронетехники в Украине. За личные средства они заказали у НПО "Практика" установку сверхпрочной брони на два новых военных грузовика, сообщает LB.ua.

«Помочь нацгвардии не словом, а делом. Бронировать автомобиль – две недели. Это могут быть грузовики, КрАЗы, – объясняет Татьяна Донец. – Наши защитники рискуют жизнью в зоне АТО, поэтому сейчас главное – сроки и качество».

Идея бронировать уже имеющиеся в наличии автомобили, по ее словам, возникла во время общения с бойцами нацгвардии.

«Поскольку машин не так много, лучше бронировать более вместительные. Дополнительное пожелание бойцов, чтобы из защитной капсулы можно было сделать мобильный блокпост», – рассказала Татьяна Донец.

Бронирование грузовиков сплошное – кабина, моторный отсек, днище, также усилен броней верх. Это исключает попадание пули внутрь автомобиля, в каком бы направлении она не летела. На кузов устанавливается просторная бронированная капсула для перевозки людей и грузов. Такой бронеавтомобиль может защитить бойцов от мин, выстрелов из снайперсперских винтовок и автоматов Калашникова. Благодаря новейшей технологии, дополнительные слои удерживают осколки и защищают от взрывной волны. В автомобиле также бронируются стекла, чего нет даже в специальной военной бронетехнике.